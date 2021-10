Professora aposentada publica livro infantojuvenil sobre racismo

MG Millena Gomes*

Zenilda Vilarins Cardozo, professora aposentada da rede pública de ensino, lançou este ano livro para crianças negras conhecerem um pouco mais sobre a questão racial de forma leve e divertida em sala de aula e fora delas. O livro conta a história de Pérola Preta, uma menina negra que, ao nascer ganha de presente da tia um espelho. A ideia da tia é trabalhar a autoestima da criança, fazendo com que ela veja seu reflexo todos os dias e repita, para si mesma, o quão linda é. E é assim que Pérola se sente, além de representada no espaço onde vive, até ir para a escola, onde a menina não consegue sentir-se à vontade.



Ao iniciar a sua vida acadêmica, Pérola descobre o preconceito e a discriminação. Em sua nova realidade, Pérola consegue aprender o que é a invisibilidade e a falta de mulheres negras em outros espaços. Assim, a menina resolve perguntar ao espelho, que sempre reforça sua beleza, o que há de errado com ela.



Nascido de um texto, o objetivo do livro, além de trabalhar a autoestima das crianças negras, é trazer a discussão sobre o racismo para a sala de aula do ensino infantil de forma leve. “O contato que a gente tem com a história das pessoas negras ou é aquela forma pejorativa da escravização ou é alguma literatura romantizada”, diz a autora Zenilda Vilarins Cardozo, ex-professora do ensino infantil da Escola Classe 22 do Gama.



Zenilda conta que na escola onde trabalhava havia um projeto para turmas do 4º ano, onde os professores abordavam temas sobre a violência contra a mulher, mas que não participou do projeto por dar aulas para alunos do 1º ano. Colegas de trabalho sempre a cobravam para entrar no projeto. Foi aí que a professora teve a ideia de falar sobre a invisibilidade da mulher negra. “Eu comecei a fazer essa observação muito tempo atrás porque a gente vive o racismo, eu sou mulher negra de pele clara mas também conheci muitas pretas nessa trajetória, e eu fui juntando todas essas experiências até que encontrei o casamento perfeito entre a vontade que eu tinha de escrever algo sobre as mulheres pretas e essa oportunidade de inserir isso dentro do projeto”, diz a educadora aposentada.



O livro, lançado em abril, não está disponível em plataformas, mas você pode adquiri-lo diretamente com a autora pelo contato da mesma: (61) 99212.9415.

