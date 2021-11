Amor por livros: aluna de 6 anos ganha prêmio de incentivo a leitura

MG Millena Gomes*

(crédito: Fernando Dias/ Escola Arara Azul)

De revistas a histórias em quadrinhos, livros de romance, infantis ou autoajuda, o hábito de ler traz muitos benefícios, além de ser um ótimo passatempo. A pequena Alice Correia, de apenas 6 anos, que o diga. A menina é a vencedora da 1ª edição do projeto Super Leitor, realizado pela Escola Arara Azul, em Águas Claras, com mais de 330 livros lidos. A premiação ocorreu nesta quarta-feira (10).

O projeto literário tem o objetivo de incentivar a formação de leitores e estreitar a parceria família e escola e também conta com aulas de produção de texto. Cerca de 240 alunos do ensino fundamental de 6 a 10 anos participaram da disputa. Os pais de Alice, que está no primeiro ano do ensino fundamental, contam que o gosto pela leitura surgiu quando ainda era muito pequena e que costumavam ler para ela antes de dormir. Quando conheceu os livros do Ziraldo, o pai do Menino Maluquinho, a partir daquele momento, ela se tornou uma grande fã: a menina não se contenta em saber só dos livros, mas também sobre o autor. Alice lê cerca de 100 livros por mês e ganhou o apelido de "devoradora de livros" pela família.

Na plataforma on-line disponibilizada pela escola, ela já leu 336 obras nos últimos três meses. “Eu gosto muito de ler. Meus pais sempre leram pra mim quando eu era pequena. Aqui na escola tem aula de leitura e posso ler quantos livros eu quiser na Árvore de Livros. E a professora de produção de texto se fantasia de personagens dos livros pra contar as histórias pra gente”, diz Alice. No período em que estava com aulas on-line durante a pandemia, Alice se aproximou ainda mais dos livros. "Eu gosto de imaginar a história enquanto leio e amo ler tudo", completa Alice Correia.

A família explica que sempre estimulou a leitura, mesmo quando ela não sabia ler, mas que ainda assim o prêmio foi uma surpresa. Apesar do estímulo à leitura, não houve nada de extraordinário nesse processo, nem mesmo a alfabetização. “O prêmio para a gente foi até surpresa, porque a leitura é algo natural para ela. Nada extraordinário, ela aprendeu a ler na época certa, na escola, tudo direitinho. Não tem nada excepcional, ela apenas gosta de ler”, afirma Matheus Magalhães, o pai de Alice.

De acordo com o Instituto Pró Livro (IPL), a definição de leitor é aquele que lê pelo menos um livro, finalizado ou não, nos últimos três meses e não leitor é aquele que não leu quaisquer tipos de livros nos últimos três ou 12 meses. No Brasil, estima-se que pelo menos 52% da população seja leitora. No Distrito Federal, a porcentagem também é de 50%, o que equivale a 1,4 milhões de habitantes, segundo a última pesquisa de Retratos da Literatura no Brasil, feita pela IPL, em 2019. Em Brasília, 51% do público de leitores são mulheres e 29% crianças de 5 a 17 anos. Ainda segundo o levantamento, em nível nacional, os professores são os principais influenciadores pelo gosto da leitura (11%), seguidos por mães (8%) e pais (4%).

Na escola Arara Azul, além do pedagogo, a professor especialista em letras trabalha com a compreensão leitora e escritora ligada à capacidade de interpretar, dar sentido e alcançar clareza sobre as informações que aquele conjunto de ideias apresenta ao interlocutor. "Essa compreensão é fundamental para a construção de conhecimento e, consequentemente, para se tornarem cidadãos mais críticos", ressalta a coordenadora do ensino fundamental Micheline Lorena.

A professora de produção de texto do ensino infantil Michele Ticiane se fantasia durante as aulas de literatura e texto, e explica que a ideia surgiu ainda de um professor de matemática que teve em sua infância, “ao final de todas as aulas, ele lia um trecho de um livro para turma e isso ficou marcado para mim, na minha vida, né? Então eu quis, enquanto professora, fazer o diferencial na vida dos meus alunos também. Eu acredito que nós podemos transformar a educação por meio da leitura e a escola busca resgatar o valor da leitura”, explica a professora.

Ainda, entre os destaques do projeto estão os alunos Cauã Dantes, Vinicius de Souza Sales, Miguel Viana e Victor Lira, que leram de 70 a 120 livros até o momento. Os três primeiros colocados receberão um troféu e o certificado de participação.

