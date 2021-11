Estudante brasiliense recebe prêmio internacional de poesia

MA Mia Andrade*

(crédito: Arquivo pessoal)

O brasiliense Pedro de Oliveira Granado conseguiu um espaço ao lado de grandes nomes da poesia brasileira ao ganhar o 22ª edição do Concurso de Poesia Agostinho Gomes. O concurso que ocorreu em 29 de outubro, na cidade de Oliveira de Azeméis, em Portugal, foi responsável por revelar talentos como Luís de Camões, Fernando Pessoa, José Saramago e Miguel Sousa Tavares.

Estudante do Colégio Marista Asa Sul, Pedro ganhou o Prêmio Revelação Juvenil pela poesia “Os olhos verdes dela”, que foi escolhido pelo júri devido à "sensível genuinidade e os estados de espírito dos amores juvenis”. O jovem, que é filho de mãe escritora, conta que sempre se interessou pela poesia, mas que nunca havia produzido. "esse interesse sempre esteve comigo. Tudo mudou na escola, quando começamos a trabalhar com poesia, foi aí que engatilhei.

“É um texto que nos esclarece quanto ao contraste entre o pré-conceito do ideal amoroso e o modo inesperado como ele acontece na vida real”, analisou a banca do concurso. Pedro conta que descobriu sobre o Concurso de Poesia Agostinho Gomes enquanto procurava concursos que pagassem o prêmio em dinheiro, para adquirir material de estudo.

A edição deste ano reuniu 315 poesias inéditas de participantes de Portugal e estrangeiros escritas em língua portuguesa. Ao longo das 22 edições, foram admitidos 6.882 concorrentes e 9.763 poesias. O objetivo do concurso é homenagear o poeta cucujanense Agostinho Gomes e, ainda, estimular a escrita de poesias originais.

“É uma conquista enorme e uma felicidade maior ainda, que até fica difícil colocar em palavras. Mas espero que seja só o começo de um futuro promissor na poesia e na arte”, declara o jovem. No momento, Pedro está se preparando para entrar para a Universidade de Brasília (UnB) “sempre com a mente aberta para outras possibilidades”, explica.

Além de Pedro, outros três ganhadores foram selecionados. O primeiro lugar foi para Carla Marisa Pereira Vieira Dias, de Boussy Saint Antoine, na França, com o poema “A cobiça das nascentes”; o segundo lugar foi para a poesia “Forma do Silêncio” do autor João Carlos Costa da Cruz, morador da vila de Febres, que fica no município de Cantanhede e o terceiro lugar foi para o brasileiro Tchello d´Barros, que escreveu o poema “Economize-me”.

Leia a poesia de Pedro Granado na íntegra:

OS OLHOS VERDES DELA

Acordei ranzinza.

Os olhos verdes dela.

Céu nublado cinza.

Os olhos verdes dela.

Completa solidão.

Os olhos verdes dela.

Falta de disposição

Os olhos verdes dela.

Moto quebrada.

Os olhos verdes dela.

Cara fechada.

Os olhos verdes dela.

Starbucks a pé.

Os olhos verdes dela.

Pedir um café.

Os olhos verdes dela.

Gotas de garoa.

Os olhos verdes dela.

Esbarro numa garota.

Os olhos castanhos dela.

Os poemas premiados podem ser lidos no link.