Templo Budista de Brasília promove aulas para bem-estar pessoal

O Templo Budista de Brasília (315/16 Sul) promove uma série de atividades para promover o bem-estar, com atividades como yoga, aikidô, karatê shotokan, pilates, taekwondo, jiu jitsu, ninjutsu, tai chi chuan. Os alunos que quiserem estudar uma das modalidades não precisarão de pagar matrícula, caso façam as inscrições ainda neste mês.

De acordo com o diretor do Templo Shin Budista Terra Pura, monge Keizo Doi, as aulas serão divididas em turmas que atenderão a crianças, jovens e adultos e acontecem de duas a três vezes por semana, com acompanhamento de profissionais de cada modalidade. Mais informações no site.