Brasília recebe o Festival Dança em Trânsito 2023

. - (crédito: Divulgação/ Dança em Trânsito 2023)

O Festival Dança em Trânsito 2023 chega em Brasília (BSB) em agosto. Na sua 21° edição, o evento irá percorrer 33 cidades, 13 estados e cinco regiões brasileiras. Na capital federal, os espetáculos ocorrem em 8, 9 e 10 de agosto, no Sesc de Ceilândia e no Museu Nacional da República. A entrada é de graça com classificação livre para todas as apresentações.

Durante nove meses, companhias de vários estados brasileiros e de países como França, República Tcheca, Ucrânia, Bélgica e Itália apresentam espetáculos de dança e música, oficinas e até workshops. É um dos eventos mais relevantes para a dança contemporânea no Brasil.

Para Brasília, o festival traz sete espetáculos, além da exibição do resultado do projeto Rotas, desenvolvido no primeiro semestre deste ano, com intérpretes brasileiros, artistas convidados da República Tcheca e refugiados da Ucrânia. O Dança em Trânsito 2023 tem direção geral de Giselle Tápias e direção artística e curadoria de Giselle Tápias e Flávia Tápias. Para mais informações acesse o site: https://shre.ink/9cJw.