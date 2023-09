Estudante brasiliense tem filme selecionado em festival internacional

LC Lara Costa*

Giovanna considera o primeiro passo para a carreira no audiovisual - (crédito: Arquivo Pessoal)

A estudante de Brasília Giovanna Batista, de 17 anos, teve seu filme “Make me laugh” (“Faça-me rir”, em português) selecionado para a final da competição People’s Choice Awards do ConnectHer Film Festival, festival de curtas produzidos por jovens do ensino médio e faculdade voltado a debater questões de gênero. O festival tem sede em Austin, cidade do Texas (EUA), e recebe obras de todas as partes do mundo.

O filme retrata o mundo da comédia stand-up sob a perspectiva da mulher. "Existe uma falta de representatividade feminina no mundo do humor, mais especificamente no stand-up comedy, e muitas mulheres têm que se submeter a situações horríveis no mundo do entretenimento para alavancarem suas carreiras”, diz Giovanna.

A condição da mulher na indústria cultural é um dos principais interesse da adolescente e sua maior referência é a cineasta norte-americana Greta Gerwig, diretora de Barbie (2023) e Lady Bird (2017), esse último, seu filme preferido. "Me inspiro nela porque é uma mulher diretora em um mercado dominado por homens."

Giovanna é aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Marista da Asa Sul, e dirigiu, roteirizou e atuou no filme. Segundo ela, ter desempenhado mais de uma função a fez "aprender como usar da melhor forma possível os poucos recursos e equipamentos que eu tinha, liderar tantas pessoas e arranjar soluções para as adversidades e imprevistos que aconteceram durante as gravações".

Se tornando cineasta

A professora de português Brígida Rodrigues, descreve Giovanna como uma estudante dedicada. "Em sala, ela sempre estava tirando dúvidas, levantando questionamentos e participando das dinâmicas. É uma excelente aluna”. Foi ela quem Giovanna procurou para ajudá-la na formatação dos roteiros do primeiro projeto de stand-up que coordenou no colégio. "Foi neste momento que ela cresceu bastante como cineasta, pois foi quando buscou novos repertórios e conhecimentos na área, que ela gosta e já estava engajada”.

Desde os nove anos, a menina se interessava por audiovisual. "Sempre fui uma criança muito artística, gostava de dançar, cantar e encenar minhas cenas favoritas dos desenhos que assistia". Desde então, ela tem se aventurado na atuação, direção e roteiro de seus próprios filmes: "acho que posso contar histórias mais interessantes e impactantes se dominar cada uma dessas técnicas".



Giovanna tem alguns planos para seu futuro no audiovisual, dentre eles, tirar do papel os roteiros que já desenvolveu, adquirir equipamentos melhores para os próximos curtas-metragens e fazer graduação no exterior.

*Estagiária sob supervisão de Priscila Crispi.