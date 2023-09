Museu da República recebe exposição sobre fenômenos climáticos

CB Correio Braziliense

Exposição vai até 21 de outubro. - (crédito: Suzete Venturelli)

A exposição EmMeio#15 estreou neste fim de semana (21/09), e segue em cartaz até 21 de outubro no Museu Nacional da República, em Brasília. A exibição faz parte do Encontro de Arte e Tecnologia (#.ART), evento acadêmico realizado desde 1989 que promove obras de arte tradicionais e outras formas de produção artística que utilizam a tecnologia digital e a ciência como ferramenta do processo criativo.

A edição de 2023 se propõe a explorar a Xenopaisagem, neologismo usado para descrever a transformação das paisagens naturais devido a fenômenos climáticos e tecnológicos. EmMeio# apresenta explorações no campo da arte computacional, como instalações interativas, realidade virtual, realidade aumentada, objetos interativos, inteligência artificial, arte e natureza, ativismo político nas redes sociais e a presença a distância.

Realizado com o apoio da Fundação Itaú, Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Anhembi Morumbi, o evento pretende promover a consciência ecológica por meio de uma abordagem interdisciplinar, que reuniu artistas, cientistas e pesquisadores em tecnologia para desenvolver soluções inovadoras para os desafios da emergência ambiental.