CCBB Brasília recebe a 24ª edição do festival cena contemporânea

CB Correio Braziliense

O festival traz em sua programação sete obras inéditas em Brasília - (crédito: Beto Hektor)

O maior festival de artes cênicas da região central do país, o Cena Contemporânea, ocorre do dia (17) ao dia (29), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Em formato especial, o festival traz em sua programação sete obras inéditas a Brasília, entre alguns dos mais premiados espetáculos dos últimos tempos com contemplados artistas brasileiros e estrangeiros.

A programação abre com o novo trabalho do grupo galpão, um dos mais longevos e consagrados coletivos do teatro brasileiro, parceiro frequente do festival. A nova peça do grupo “cabaré coragem” celebra 40 anos de sua fundação e leva para a cena uma mistura de dramaturgia, música e dança, para falar de identidade e permanência.

Acessibilidade

Neste ano, o cena irá promover sessões com acessibilidade com o intuito de ampliar a inclusão. O festival programou três espetáculos e uma conversa aberta com artistas em sua 24ª edição. Os encontros e sessões ocorrerão nos dias 19,21,27 e 29 deste mês.

Para mais informações sobre o evento, programações e venda de ingressos, acesse: shre.ink/UFBg