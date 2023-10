HS Hítalo Silva

Espaço Cultural Neusa França será inaugurado hoje pela Secretaria de Educação do DF, no Shopping ID - (crédito: Álvaro Henrique/Ascom-SEEDF)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) inaugurar nesta sexta-feira (27/10), às 19h, o Espaço Cultural Professora Neusa França.

O local, instalado no Shopping ID, no Setor Comercial Norte, conta com três auditórios — de 161, 100 e 80 lugares — e a possibilidade de realização de três eventos ao mesmo tempo.

"O objetivo é atender a demanda do público e da comunidade, onde as pessoas poderão expor a sua arte e divulgar seus trabalhos. É um espaço democrático", explicou o assessor de gabinete Henrique César Fernandes. "É a primeira vez que a secretaria consolida um espaço destinado a divulgar o que é produzido pelos alunos da rede pública de ensino e também aberto para que toda a comunidade possa perceber a função da inclusão social, o respeito as diferenças e a diversidade que somente uma comunidade educada e educadora tem condição de consolidar", acrescenta a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

Falecida em 2016, aos 95 anos, a carioca Neusa França chegou na nova capital da República em 1959 e, ainda no ônibus, idealizou a melodia do que seria o Hino Oficial de Brasília, que recebeu letra do poeta cabixaba Geir Nuffer Campos e foi adotado em 1961. Autora de diversos hinos, a maioria demonstrava seu encantamento pela cidade. Sempre envolvida com música, foi uma das fundadoras da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro e pioneira do ensino do piano no Distrito Federal. A professora, moradora da Asa Sul, também lecionou no Caseb e no Elefante Branco.

Para a inauguração, está programado um concerto do Madrigal de Brasília, coral que, há 59 anos, deu início à Escola de Música de Brasília. "Fazer essa abertura é uma grande honra. A nossa querida Neusa França foi uma representante da música, de suma importância tanto para a escola quanto para Brasília", celebra o maestro e professor de música Deyvison Miranda.

"Neuza é uma figura icônica. Ela foi uma excelente pianista, uma das primeiras que a cidade teve e, teoricamente, a única pianista oficial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Ela foi uma das convidadas para dar início à Escola de Música, no departamento de piano, e hoje temos uma geração enorme de pianistas na cidade que passaram diretamente ou indiretamente pelas mãos dela. O legado de Neusa é enorme pra toda a área musical de Brasília, e essa homenagem é mais do que merecida", conclui o músico.

Para quem se interessar em usar o espaço para divulgar sua arte, pode pode entrar em contato pelo e-mail: cerimonial.gab@se.df.gov.br.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Saiba Mais Educação básica Pesquisa mostra qualidade da educação infantil após Base Comum Curricular

Pesquisa mostra qualidade da educação infantil após Base Comum Curricular Educação básica Professora do DF que chamou aluno de "preto, pobre e feio" é afastada

Professora do DF que chamou aluno de "preto, pobre e feio" é afastada Educação básica Lula envia PL de alteração do novo ensino médio ao Congresso

Lula envia PL de alteração do novo ensino médio ao Congresso Educação básica Votação tranquila nas eleições para diretores, vices e conselheiros escolares