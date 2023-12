Peça de teatro infantil, gratuita e bilíngue, será apresentada nesta sexta

ST Sofia Thomas

O espetáculo sonho de criança será com a palhaça Maizena interpretada pela escritora Clara Rosa Gomes - (crédito: Arquivo Pessoal)

Amanhã (22), ocorrerá a apresentação de Sonho de Criança, espetáculo infantil bilíngue com temática ambiental. A apresentação será no Teatro da Escola Parque da 308 Sul, às 10h. A entrada é de graça.

Encenada em duas línguas de maneira sequencial no palco, em português e francês, a peça aborda a questão ambiental de maneira lúdica e para o público infantil, mostrando a história de duas crianças, uma africana e outra brasileira. Elas sonham, uma com o país da outra, após as mães as terem posto para dormir contando histórias inspiradoras. No elenco, a atriz e escritora Clara Rosa Gomes e a atriz e tradutora Madá Pedroza, com apoio da equipe técnica composta pela Ana Soares e Marina Lion. Direção e texto: Clara Rosa Gomes e Madá Pedroza.

Sonho de Criança surgiu após um convite para participar do Festival Internacional de Teatro e Circo do Congo, que ocorrerá em 2025. A peça tem como objetivo se expandir para outros estados do país até finalmente chegar ao Congo, além de futuramente ser encenado em novos idiomas, inglês e espanhol.