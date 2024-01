Curso de verão da Escola de Música de Brasília realiza concertos diários

CB Correio Braziliense

Curso de verão da Escola de Música de Brasília é tradicional na cidade e oferece concertos abertos ao público, todos os dias - (crédito: Álvaro Henrique/SEEDF)

A Escola de Música de Brasília (EMB) deu início, nesta semana, ao 45º Curso Internacional de Verão de Brasília (Civebra), evento que é considerado referência no cenário musical mundial. Até 27/1, os 3 mil alunos matriculados no curso poderão assistir às aulas presenciais das 9h às 12h e das 15h às 18h, na escola.

O evento oferece também diversas atividades abertas ao público, incluindo canto coral e palestras noturnas. Os links para inscrições são disponibilizados momentos antes no site oficial da EMB. A mais tradicional delas, porém, são os concertos, agendados para as 18h30 no Teatro Carlos Galvão e para as 20h no Teatro Levino de Alcântara, todos os dias.

Sobre o Civebra

O Civebra proporciona aos participantes uma imersão intensiva no mundo artístico, incentivando a troca de conhecimentos e experiências entre diferentes gerações e estilos. O curso é realizado desde 1977 e, todos os anos, homenageia artistas conhecidos. Este ano, o evento celebra os músicos/compositores Giacomo Puccini e Henry Mancini, que deixaram um legado na história da música.