Festival literário gratuito do Sesc-DF ocorre neste fim de semana

Correio Braziliense

O festival funciona no sábado das 10h às 21h e no domingo das 10h às 20h30. A entrada é gratuita, mas o ingresso precisa ser retirado antecipadamente pelo site da Sympla. - (crédito: Reprodução)

O Festival Literário do Sesc-DF, o FliSesc 2026, ocorre neste sábado (17/10) e domingo (18/10), no Sesc Estação 504 Sul, na W3 Sul, em Brasília. Segundo o Sesc-DF, a programação reúne mesas, oficinas, contação de histórias, encontros de clubes de leitura, autógrafos e apresentações para diferentes públicos.

O festival funciona no sábado das 10h às 21h e no domingo das 10h às 20h30. A entrada é gratuita, mas o ingresso precisa ser retirado antecipadamente pelo site da Sympla.

Serão 100 ingressos para cada atividade. No local, haverá fila de espera para casos de desistência e possíveis vagas remanescentes.

ANOTE

Sábado (17/10): das 10h às 21h

Domingo (18/10): das 10h às 20h30

Local: Sesc Estação 504 Sul, Via W3 Sul, Asa Sul, Brasília

Entrada gratuita, com ingresso retirado antes no Sympla

100 ingressos por atividade; fila de espera no local

Programação e ingressos: saibamais.sescdf.com.br/flisesc-2026