Exposição do Coletivo Iló inspirada nas máscaras de Athos Bulcão estreia na quinta-feira da semana que vem

JP João Pedro de Lara Resende

Coletivo Iló - (crédito: Reprodução)

Estreia na quinta-feira da semana que vem (12/11) a exposição Nove Athos de Colagem, do Coletivo Iló, na Fundação Athos Bulcão, na Asa Sul. A abertura ao público será das 17h às 21h.

O Iló é um coletivo de colagens formado por antropólogas que estudaram na Universidade de Brasília (UnB). O grupo nasceu de um reencontro. As integrantes se formaram nos anos 1980 e 1990 e voltaram a se reunir em 2022 para criar. A exposição anterior do coletivo, Colagem e Poéticas da Alteridade, ficou em cartaz no Museu Nacional da República até 21 de junho.

Desta vez, o ponto de partida é a obra de Athos Bulcão, artista plástico conhecido por seus painéis de azulejos que marcam Brasília. Nove mulheres dialogam com uma das linguagens dele, a das máscaras. Segundo o grupo, é nelas que as artistas "colam" suas personas e seus Outros, termo que, na antropologia, remete à alteridade, à relação com o diferente. O título brinca com o nome do artista e com a palavra "atos".

A mostra é realizada na própria Fundação Athos Bulcão, instituição que preserva e difunde a obra do artista. Após a abertura, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos

Nove Athos de Colagem — Coletivo Iló



Abertura: quinta-feira (12/11), das 17h às 21h;

quinta-feira (12/11), das 17h às 21h;

Onde: Fundação Athos Bulcão — W3 Sul, CRS 510, Bloco B, Loja 51, Asa Sul;

Fundação Athos Bulcão — W3 Sul, CRS 510, Bloco B, Loja 51, Asa Sul;

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h;

segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h;

Artistas e curadoras: Adriana Mariz, Christine de Alencar Chaves, Lara Amorim, Lelia Lofego, Luciana Aguiar, Márcia Maria Gramkow, Nei Clara de Lima, Patrícia de Mendonça Rodrigues e Rita de Almeida Castro;

Adriana Mariz, Christine de Alencar Chaves, Lara Amorim, Lelia Lofego, Luciana Aguiar, Márcia Maria Gramkow, Nei Clara de Lima, Patrícia de Mendonça Rodrigues e Rita de Almeida Castro;

Expografia: Leticia Lofego



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá