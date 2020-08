Novo Fundeb: Senado deve votar nesta quinta-feira

E EuEstudante

(foto: Edilson Rodrigues)

Como garantido por Davi Alcolumbre (DEM-AP), a votação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundeb) ocorre nesta quinta-feira (20) no Senado Federal. Sessão está prevista para começar às 16h e será transmitida ao vivo na TV Senado.



Motivo de grande expectativa entre estudantes e entidades do setor educacional, a campanha pela aprovação do Novo Fundeb movimentou até mesmo a ativista e vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai, que defendeu a importância do Fundeb para diminuir desigualdades na educação brasileira.



Nadas redes sociais, Alcolumbre, que é presidente da casa, comemorou a chegada do dia da votação. “São 40 milhões de alunos que precisam dessa renovação, e é preciso que ela seja permanente para garantir o salário dos professores, reformas e o funcionamento das escolas”, declarou.



A medida foi aprovada em julho na Câmara dos Deputados, por 492 votos a 6 e aguardava para ser apreciada no Senado.