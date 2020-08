Votação do Fundeb é cancelada e remarcada para terça-feira (25/8)

E EuEstudante

O dia foi de grande expectativa para a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 015/2015, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e de Valorização dos Profissionais da Educação, no Senado Federal.

Entretanto, a votação foi adiada para a próxima terça-feira (8). Os motivos foram dois: A demora da sessão do Congresso, que terminou às 20h e a indignação de parte dos senadores com a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a votação pela derrubada do veto ao reajuste de servidores seria um "Crime contra o país".



Senadores vão pedir esclarecimento de Guedes sobre a declaração. Em reunião por videoconferência nesta noite, senadores decidiram convidar Guedes para uma audiência pública.

A votação é motivo de grande expectativa entre estudantes e entidades do setor educacional, a campanha pela aprovação do Novo Fundeb movimentou até mesmo a ativista e vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai, que defendeu a importância do Fundeb para diminuir desigualdades na educação brasileira.



Nas redes sociais, Alcolumbre, que é presidente da casa, chegou a comemorar a chegada do dia. O relator da proposta, senador Flávio Arns (REDE-PR) manteve o texto do novo Fundeb que foi aprovado pelos deputados e acredita em consenso na votação desta quinta-feira no Senado. Confira:

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), em conjunto com a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) criaram novamente um site para pressionar a aprovação do fundo.



A primeira versão do site foi criada no mês de julho, e a cada estudante inscrito, um e-mail reivindicando a aprovação era disparado a todos os deputados. Foram mais de 30 mil inscritos e a pressão surtiu efeito nos parlamentares. Se aprovado, o Fundeb Permanente destinará cerca de R$ 3 bilhões para a educação.