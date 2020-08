Programa Itaú Social Unicef encerra inscrições nesta sexta-feira (21)

E Eu E Estudante

Programa vai beneficiar organizações que contribuem com a educação de crianças e adolescentes - (foto: Divulgação/Caio Lírio)

As inscrições para o Programa Itaú Social Unicef acabam nesta sexta-feira (21). Podem se inscrever organizações da sociedade civil (OSCs) com atuação na área de educação integral e inclusiva de crianças.

O Prêmio Itaú-Unicef reconhece há 25 anos programas de educação integral no Brasil. O prêmio transformou-se no Programa Itaú Social UNICEF. A mudança feita para ampliar o reconhecimento das OSCs que participarão de percurso formativo para aperfeiçoar as estratégias sobre missão, ações e práticas para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. As atividades incluem a escuta e a participação dos profissionais das organizações e do público atendido: famílias, comunidades e parceiros. Após essa etapa, deve-se elaborar um plano de intervenção.



Um total de 40 organizações serão selecionadas ao fim de todas as etapas, que tem duração de três meses, para receber R$ 100 mil cada uma. O dinheiro será utilizado para a implementação do plano criado. Os principais critérios de seleção serão a vulnerabilidade socioeconômica e educacional das cidades em que as OSCs atuam. Algumas regiões terão prioridade, sendo que 80% das vagas serão oferecidas às regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Geralmente, essas são as regiões de menor incidência de apoios.



Não é preciso que as OSCs submetam algum projeto para a inscrição no programa, e todo o processo será feito a distância.



Quem pode se inscrever

Organizações da sociedade civil que tenham pelo menos um ano de atuação no Brasil e que trabalhem na perspectiva da educação integral e inclusiva podem se inscrever. O pré-requisito é que essas ações tenham público-alvo de crianças e adolescentes. As OSCs têm papel fundamental na oferta de atividades de educação integral, que compreende o desenvolvimento total do indivíduo nas dimensões intelectual, afetiva, ética, social e física.



Para mais informações e inscrições acesse o site do programa.