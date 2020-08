Torneio de Robótica desafia estudantes a criar formas de movimentar o corpo

VS Vitória Silva*

A nova temporada do Torneio de Robótica será oficialmente lançada no país nesta sexta-feira (21). Com o nome RePlay, a temporada terá como tema esportes e brincadeiras que movimentam o corpo e evitam o sedentarismo. Para marcar o lançamento, o Serviço Social da Indústria (Sesi) fará um evento on-line, com a presença de Aline Silva, atleta de Luta Olímpica e idealizadora do projeto Mempodera, que trabalha com crianças e jovens ensinando inglês e a modalidade esportiva. As inscrições devem ser abertas em outubro e os torneios regionais devem ser realizados a partir de janeiro de 2021.



Com o lançamento oficial da nova temporada, as escolas e os jovens interessados em participar da maior competição de robótica educacional do país já podem conhecer o tema RePLAY e o desafio desta temporada. No site do Torneio de Robótica, também traz o passo a passo da montagem das equipes com jovens de 9 a 16 anos, da preparação para o desafio. As equipes selecionadas nas etapas regionais ganham um lugar no torneio nacional, o Festival Sesi de Robótica.

Assim como nas últimas, nesta edição, os estudantes serão avaliados pelo projeto de inovação e pesquisa, capacidade de trabalhar em equipe e desafio do robô. Para o projeto de pesquisa, os estudantes terão que:

1. Identificar um problema que faz com que as pessoas não sejam ativas o bastante (A Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de 30 minutos por dia de atividade aeróbica);

2. Realizar pesquisas sobre o problema escolhido pensando em possíveis soluções;

3. Desenvolver uma ideia ou tecnologia capaz de resolver o problema, ou melhorar soluções já existentes;

4. Criar um protótipo da solução escolhida pela equipe para ajudar as pessoas a serem mais ativas.

No desafio do robô, as equipes terão dois minutos e meio para realizar o maior número de missões possíveis na arena (ou tapete).

Confira mais informações e também o novo tapete que o robô de Lego terá que percorrer nesta temporada neste link.



Altas expectatovas para a temporada



Estudantes e professores participantes do torneio estão animados para a abertura da nova temporada e ansiosos para elaborarem seus projetos. Letícia Souza, 14 anos, já participou de duas temporadas e diz que está ansiosa para pôr em prática mais um projeto. “Minhas expectativas estão boas. Achei o tema excelente e vejo que podemos progredir bastante. É sempre empolgante a renovação da equipe e é uma excelente oportunidade.”, relata.

A professora de robótica Kamila Sousa também compartilha da empolgação de Letícia e mantém as expectativas elevadas, já que trabalhará com uma nova equipe e de uma forma totalmente diferente: a distância. “Estamos muitos animados e empolgados. A expectativas estão lá em cima, porque muitas coisas novas virão (...) vamos ter que nos reinventar.”, conta.

