Inscrições abertas para curso no IFB

E EuEstudante

Inscrições para o curso educação profissional e tecnológica no câmpus Samambaia vão até 13 deste mês - (foto: Douglas Villaça )

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu as inscrições para processo seletivo para ingresso no curso superior de Licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem é portador de diploma de graduação. As inscrições vão até 13 deste mês. O curso tem duração de 1.400 horas, com conclusão em, no mínimo, dois semestres. A seleção será feita por meio de formulário on-line, maiores informações podem ser encontradas no site.



Os candidatos deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo de, no mínimo, 20 e no máximo 30 linhas, que será enviado pelo formulário on-line. Essa licenciatura prepara o desenvolvimento de profissionais para o exercício da função de magistério, exclusivamente para a educação profissional e tecnológica. Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: processoseletivo.samambaia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, é necessário escrever: “Seleção para o curso de educação profissional e tecnológica 2/2020”.

Metade das vagas é destinada aos candidatos que estudaram em escolas públicas. Para requerer a reserva de vaga, o estudante deve conferir em qual de um dos oito casos se insere e preencher formulário específico disponível dentro do edital e anexar os documentos que o edital solicita. Você pode acessar o edital clicando aqui.