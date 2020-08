Ex-presidente da UJS de João Pessoa Telson de Sá morre afogado em praia

IO Isabela Oliveira*

(foto: Reprodução/Instagram)

Telson Gabriel da Silva de Sá, 23 anos, morreu na noite do último domingo (16) vítima de afogamento na Praia do Sol, em João Pessoa. Engajado na defesa de causas estudantis, ele era militante da União da Juventude Socialista (UJS) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).



Telson Gabriel foi vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) na Paraíba. Fundada em 1948, a Ubes é uma entidade responsável por agregar e representar todos os estudantes de instituições de ensino fundamental, médio, técnico e pré-vestibular do país. O militante paraibano também foi presidente da UJS em João Pessoa.



A presidente do PCdoB na Paraíba, Gregória Benário, lamentou a morte do estudante em perfil oficial no Instagram. “Que tua alma esteja em paz. O enlutamento é inevitável para nós que aqui estamos”, escreveu a presidente na rede social.



PCdoB, UJS e Ubes lamentaram a morte do estudante e publicaram nota oficial de pesar na noite de ontem:



NOTA DE PESAR



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Telson Gabriel da Silva de Sá na data de hoje.



Telson tinha 23 anos e era militante da UJS e do PCdoB, tendo sido vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas na Paraíba e Presidente da UJS João Pessoa.



Com muita tristeza recebemos na data de hoje a triste notícia do seu falecimento, vítima de afogamento na Praia do Sol, em João Pessoa.



Enlutados, desejamos forças à família e aos amigos do camarada que partiu na data de hoje.



“Aos nossos mortos nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta.”



TELSON, PRESENTE!

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.