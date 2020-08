Influenciadora de 10 anos sugere que crianças foquem os estudos

IO Isabela Oliveira

A influenciadora mirim Fernanda Retes publicou vídeo pedindo para que crianças foquem os deveres de casa - (foto: Gi Alves/MF Press Global )

Participar de atividades educacionais, frequentar a escola (possível antes da crise sanitária) e cumprir a carga horária estipulada para a série correspondente são apenas alguns dos deveres determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A influenciadora mirim Fernanda Retes, 10 anos, reforçou esses princípios aos seus seguidores no Instagram.

Fernanda, que vive em Varginha (MG), publicou um vídeo na rede social em que relembrou a importância de continuar os estudos mesmo com dificuldades, como adaptação ao meio on-line e concentração.

Devido à pandemia do coronavírus, as crianças estão impossibilitadas de frequentar a escola, por isso alunos e professores têm de se adaptar ao meio virtual. “Todos estamos passando por um momento muito difícil e depende de nós para conseguirmos vencer essa pandemia”, disse a influenciadora de 10 anos.

Para animar as crianças que a seguem na internet, Fernanda frisou que, neste momento difícil, somente cabe aos alunos continuar fazendo os deveres de casa. “Esse objetivo é nossa obrigação, bora estudar?”, estimula.

Dever antes da diversão

Fernanda tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram, além de postar conteúdos no Tik Tok e no YouTube. Ela mostra talentos relacionados a dança, teatro, equitação e faz sucesso com os desafios de maquiagem ao imitar o visual de alguns famosos como a cantora Madonna e a boneca de pano Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Engajada em causas sociais, ela divulgou uma campanha de doação de agasalhos em julho para os alunos da Escola Municipal Claudio Figueiredo Nogueira em Varginha (MG).

Os perfis da influenciadora nas redes sociais são monitorados pela mãe, Juliana Galvão. Em vídeo, Fernanda Retes comenta que conversa com os pais sobre os estudos e as dificuldades de concentração.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ana Paula Lisboa