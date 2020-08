Assista ao vivo audiência para retomada presencial da rede particular

E Eu E Estudante

Decisão sobre a volta às aulas presencias da rede particular deve ser tomada nesta segunda-feira (24/8) - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após seis horas de debate na última sexta-feira (20/8), a audiência de conciliação para o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares do Distrito Federal continua nesta segunda-feira (24/8), às 16h. A reunião contará contará com a presença do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE-DF), Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINPROEP-DF), Ministério Público da União (MPT) e Governo do Distrito Federal (GDF).

Acompanhe a audiência ao vivo:



Na última reunião, os presentes concordaram em retomar as aulas dos anos iniciais até o 5º ano do ensino fundamental em 21 de setembro. As entidades, então, deveriam consultar as categorias durante o fim de semana para apresentar novas sugestões nesta segunda-feira.



Portanto, hoje as entidades devem debater o calendário para os demais anos e também os protocolos sanitários e a formação de um comitê, que estará em constante diálogo para que protocolos sanitários sejam seguidos pelas escolas.