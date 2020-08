Webinários gratuitos preparam estudantes para feira on-line

E Eu E Estudante

Série de webinários tem o propósito de preparar os estudantes interessados na educação no exterior para a famosa feira internacional, agora feita no formato on-line - (foto: Casa Thomas Jefferson/Divulgação)

O sonho de muitos estudantes do ensino médio no Brasil é ingressar em uma universidade e fazer um curso de graduação. Porém, uma parcela desses alunos também desejam estudar no exterior. Portanto, para quem quer trilhar uma carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a Embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line e gratuitas para discutir temas e tirar dúvidas.





Segundo o último relatório do Open Doors Report, o Brasil é o 9° país que mais envia alunos internacionais aos Estados Unidos. São 16 mil estudantes em cursos de graduação, mestrado, doutorado e cursos de curta duração. A programação dos webinários, que serão transmitidos pelo aplicativo Zoom, começou em 26 de agosto e segue até 19 de setembro.



A organização preparou seis palestras com orientadores do EducationUSA compartilhando suas experiências sobre diferentes assuntos relacionados para que os estudantes aguardem a feira, que ocorrerá em 19 de setembro. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com estudantes interessados em programas acadêmicos variados, e a possibilidade de tirar as principais dúvidas dos processos de admissão.



A Feira EducationUSA, agora feita de modo virtual devido à pandemia, oferece aos visitantes mesas virtuais para conversas e consultas com representantes oficiais de mais de 100 universidades ao vivo.



Para participar das palestras e obter mais informações, acesse.

Programação



26/8

15h - Principais características que tornam o sistema educacional americano um dos mais procurados do mundo. Prepare-se para entender o porquê de o processo de seleção das universidades americanas ser tão diferente, esclarecer fatos e mitos sobre a educação superior e descobrir se os Estados Unidos têm o melhor sistema educacional para você. Palestrante: Luane Casagrande, orientadora do EducationUSA em São Paulo.



2/9

17h - A importância de escolher o melhor momento e o programa de intercâmbio mais adequado para cada objetivo, além de entender o impacto desses programas em uma eventual graduação nos EUA. Ideal para alunos do ensino médio e pais. Palestrante: Jefferson Couto, orientador do EducationUSA na Casa Thomas Jefferson em Brasília.

9/9

15h - Mais informações sobre programas de estudos de curta duração e como encontrar o curso ideal para o objetivo acadêmico e profissional de cada um. Palestrantes: Alessandra Tod, orientadora do EducationUSA em Curitiba, e Nara Ribeiro, orientadora do programa em São José dos Campos.



11/9

17h30 - Dicas para ajudar a tornar a candidatura ainda mais atraente às universidades americanas com o objetivo de desmistificar o acesso a programas de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Palestrante: Areta Galat, orientadora do EducationUSA em Curitiba.



14/9

18h - Como as oportunidades de ajuda financeira das universidades americanas funcionam e como podem ser acessadas. Palestrante: Sabrina Fadanelli, orientadora do EducationUSA em Caxias do Sul.



18/9

15h - Dicas sobre como e quais são as vantagens de participar dos programas e quais instituições estarão presentes. Palestrante: Fernanda Freitas, orientadora do EducationUSA no Rio de Janeiro.



19/9

10h - 13h - Feira Internacional de Educação.