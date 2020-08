Live da ABMES contará com a participação do ministro da Educação

E Eu E Estudante

Live da ABMES promove bate-papo com o ministro da Educação - (foto: Twitter / Reprodução)

Nesta sexta-feira (28/8), a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) transmitirá uma live que contará com a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Além do ministro, participam do evento on-line o diretor presidente da ABMES, Celso Niskier, e o diretor executivo, Sólon Caldas.





O encontro, que faz parte da programação de aniversário de 38 anos da associação, convidou o ministro para discutir ideias e propostas para a educação. A transmissão começa às 10h de forma aberta e gratuita pelo Youtube. Para assistir, basta clicar no link.