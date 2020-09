Colégio do DF promove live sobre os desafios do ensino na pandemia

E EuEstudante

Colégio Mackenzie promove debate sobre os impactos da pandemia na educação - (foto: Luiz Carlos Jr.)

Na próxima quinta feira (3) o Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília Internacional (CPMB) promoverá uma live com debate sobre os desafios do ensino médio nas atuais condições. A transmissão será ao vivo, às 20h30, no canal da instituição no YouTube e tem o objetivo de discutir do coronavírus no ambiente escolar e no processo de ensino.



Também serão debatidas as transformações e adequações das atividades escolares para superar as dificuldades causadas pela pandemia. Um dos principais tópicos a serem apresentados é a adaptação ao regime remoto de ensino. Serão expostos também os desafios enfrentados pela equipe gestora, professores, estudantes e familiares e a preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS- UnB).



A rede de Colégios Mackenzie procura desenvolver as habilidades integrais dos aluno, além de promover a formação de valores e da consciência crítica, visando formar indivíduos capazes de servir ao próximo e à comunidade. Hoje, são algumas das instituições de ensino que mais contribuem para o desenvolvimento científico e acadêmico do País. Em 2021, a instituição comemora 150 anos no Brasil, mantendo-se durante todo este tempo fiel à sua origem na Igreja Presbiteriana do Brasil.

Para assistir a live acesse o canal do CPMB no YouTube.