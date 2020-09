Khan Academy oferece programa gratuito para ajudar professores e alunos

E EuEstudante

A Khan Academy, organização sem fins lucrativos, promove o programa Khanpeonato para incentivar educadores a participar das atividades de aprendizado nas disciplinas de matemática, português e ciências com seus alunos. As inscrições começaram em 10 de agosto e o programa com professores e escolas se inicia em 8 de setembro. Professores e redes de ensino devem cadastrar os alunos interessados neste site.



As atividades contarão com metas que devem ser cumpridas dentro do ambiente on-line, de forma totalmente gratuita. O desafio da plataforma é desenvolver habilidades em matemática, ciências e português, para que o aluno cresça e tenha sucesso no ano escolar. Qualquer escola ou educador pode participar: basta ter uma conta de professor com alunos cadastrados na plataforma da Khan.



Ao longo do programa, os alunos serão incentivados a completar suas recomendações de atividades indicadas pelo professor, para que a turma desbloqueie, em conjunto, os níveis de progresso.



No fim, professores que chegarem ao nível 6 de progresso, receberão um certificado digital em reconhecimento pelo desempenho. O Khanpeonato é disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta de professor na plataforma, tudo de modo gratuito.



Todo o conteúdo, incluindo vídeos, exercícios e artigos que forem trabalhados pelo aluno durante o combate, serão escolhidos e indicados pelo professor terão acesso a suporte e webinars na plataforma. O Khanpeonato estará disponível no site da Khan por um período de 17 semanas.