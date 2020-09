Divulgada a lista de professores que irão para o Canadá

E EuEstudante

Professores de ensino básico da rede pública participaram da seleção - (foto: Alessandra Almeida )

O Colleges and Institutes Canada (CICan) divulgou, esta semana, a lista de professores que irão para o Canadá. São 102 selecionados que participarão de um curso de aperfeiçoamento com duração de oito semanas. O Programa tem o objetivo de capacitar professores que trabalham em escolas públicas. Os escolhidos receberão benefícios,como passagem aérea de ida e volta, ajuda de custo, seguro saúde, alojamento em casa de família canadense com três refeições. A expectativa é de que em janeiro de 2021 os profissionais embarquem rumo ao Canadá.



O programa tem a intenção de promover a capacitação de professores com aulas em inglês básico e módulos temáticos que abordam a aprendizagem centrada no aluno e a gestão de sala de aula. Os interessados tiveram entre 6/1 e 19/2 para se inscreverem gratuitamente no processo seletivo. No cronograma original,os selecionados viajariam para o Canadá em junho deste ano, mas a pandemia do novo coronavírus alterou as datas de partida e retorno.



Os professores que participaram da seleção deveriam necessariamente atuar como docente em sala de aula de ensino básico em rede pública. Os que foram escolhidos para realizar o curso de aperfeiçoamento devem elaborar um projeto de intervenção pedagógica a partir da experiência profissional, para ser desenvolvido em sua escola ao retornar ao Brasil. 30 dias após a volta para o país o professor deve enviar um relatório para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).