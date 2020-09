Escola de idioma irlandesa oferece 3 mil bolsas integrais

E Eu E Estudante

Escola de idiomas irlandesa oferece 3 mil bolsas integrais para curso de inglês 100% on-line - (foto: Do Zero à Fluência/Divulgação)

Segundo pesquisa da Page Personnel, empresa de recrutamento mundial, em aproximadamente 10 anos a fluência no inglês deixará de ser um diferencial para se tornar um requisito básico para uma vaga de emprego. Quem é fluente recebe melhores posições em organizações, benefícios, além de um salário melhor. Pensando em oferecer a oportunidade para alunos a partir de 14 anos, a escola de idiomas irlandesa SEDA College está com as inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudo integrais para o curso "Do zero à fluência". O público-alvo são as pessoas que não têm condições de pagar um curso tradicional. Ao todo, são 3 mil bolsas para as aulas on-line com certificação internacional. O aluno tem que pagar apenas a taxa de matrícula de R$ 67.



A instituição está localizada em Dublin, na Irlanda, e atua há 10 anos com intercâmbios e na área de docência. A iniciativa da escola surge a partir das necessidades de aprendizado, principalmente de línguas estrangeiras, impostas pela pandemia. Por isso, os cursos on-line têm ganhado cada vez mais adesão. A SEDA College por exemplo já ensinou mais de 200 mil estudantes por meio de uma plataforma virtual.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até 11 de setembro, e os interessados devem obter qualificação em uma prova on-line. Assim, as vagas serão preenchidas de acordo com a aprovação dos inscritos. Alunos aprovados receberão o resultado por e-mail para fazer a matrícula e efetuar o pagamento da taxa. Após todas essas etapas, o acesso à plataforma SEDA College On-line estará liberado. As aulas terão início em 28 de setembro.

O curso tem a duração de seis meses, com 25 módulos, e utiliza uma metodologia prática e imersiva. Ao término do programa, os cinco melhores alunos poderão ganhar uma bolsa de estudos de intercâmbio para praticarem o inglês na matriz da instituição na Irlanda. Para obter mais informações, acesse o site Do Zero à Fluência.