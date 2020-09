Estudantes tocam instrumentos, em vídeo, para celebrar 7 de setembro

CB Correio Braziliense

(foto: SEEDF/Divulgação)

Para não deixar o 7 de setembro passar em branco devido à pandemia de covid-19, os professores de música da rede pública de ensino elaboraram uma forma diferente de celebrar a Independência do Brasil: cada estudante, tocando seu próprio instrumento, gravou a música de casa. Todos os diferentes instrumentos e partes foram reunidos, em vídeo, compondo a música “O Sol”, de Jota Quest em homenagem à data.

A trilha sonora foi tocada por 27 crianças e adolescentes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 2 do Guará, CEF 11 do Gama e da banda Santa Maria em Pauta. Além da canção, imagens do céu de Brasília e desfiles de anos anteriores ilustraram a produção, cuja edição musical foi feita pelo monitor e maestro da banda CEF 11 do Gama, Lincoln Costa.

De acordo com ele, o vídeo foi uma oportunidade de os estudantes ficarem ativos no projeto de música durante o período de isolamento social. A professora Danyela Martins Medeiros relata, também, que a tarefa não foi fácil, mas resultou em um vídeo emocionante.

Confira abaixo a produção dos alunos para o 7 de setembro: