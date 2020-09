Capes oferece 20 mil vagas em curso-online de estatística gratuito

CB Correio Braziliense

Em parceria com o Ministério da educação, Capes disponibiliza 20 mil vagas em curso gratuito de estatística - (foto: Jess Bailey/ Unsplash )

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), está disponibilizando 20 mil vagas para curso de estatística on-line e gratuito. A oportunidade é voltada para formando do ensino médio, estudantes de graduação e inscritos na Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições estão abertas até 20 deste mês e podem ser feitas exclusivamente pela plataforma Avacapes.





O curso tem 60 horas de duração e aborda conceitos básicos de estatística e aspectos ligados à coleta, análise e interpretação de dados. A iniciativa é a terceira edição do Programa de Aperfeiçoamento on-line que já beneficiou mais de 100 mil pessoas, ao concluir toda a capacitação o participante receberá um certificado emitido pela Capes com a carga horária cumprida. O Programa tem como objetivo preparar estudantes para o mercado de trabalho.