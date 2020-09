E EuEstudante

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia está com inscrições abertas (Febrace) está com inscrições abertas até 20 de novembro. Podem participar do evento on-line alunos a partir do 8º ano do ensino fundamental, do ensino médio e ensino técnico, desde que tenham no máximo 20 anos. A feira é uma iniciativa nacional para estimular novos cientistas e os projetos podem ser nas áreas de ciências (exatas, da terra, biológicas, da saúde, agrárias, sociais e humanas) e engenharias e devem ser submetidos no site.





Por conta da pandemia do novo coronavírus o evento será realizado em regime remoto entre 15 e 27 de março de 2021. Os projetos enviados podem ser individuais ou em grupo de até três pessoas, é obrigatória a participação de um professor orientador. Os estudantes irão apresentar seus trabalhos para professores e pesquisadores. Também poderão participar de palestras e compartilhar ideias com o público durante a mostra on-line.



Na primeira etapa, 300 professores e pesquisadores de diferentes universidades irão analisar os projetos e escolher 300 finalistas que irão participar da mostra. Na próxima fase, outros 300 mestres, doutores e cientistas irão avaliar as mostras dos alunos e selecionarão os primeiros, segundos, terceiros e quartos lugares de cada categoria.

Os vencedores receberão certificados, medalhas e troféus. Os ganhadores poderão ainda ser premiados por empresas públicas e particulares com bolsas de estudo, estágio e até mesmo equipamentos eletrônicos. Também serão selecionados nove projetos, cujos autores irão representar o país na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron ISEF (Internacional Science and Engineering Fair), com realização prevista para maio de 2021.

