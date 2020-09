Sesc abre inscrições para programa de acompanhamento educacional

E EuEstudante

O Programa de Tutoria Educacional a Distância (PTED) da Escola Sesc está com inscrições abertas para estudantes de todo o país até esta sexta (18/9). O programa tem 810 vagas e vai oferecer aulas remotas a alunos prioritariamente da rede pública e de menor renda familiar. Os alunos terão acesso a um suporte humanizado e personalizado de ensino da instituição. O programa é totalmente gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola.



Para participar, é preciso estar matriculado no ensino médio durante todo o período de atuação do programa. Após a fase inicial de inscrições, um sorteio será feito em 29 de outubro para o preenchimento das vagas. O resultado final do processo será divulgado em 28 de janeiro de 2021.



Durante os três anos do ensino médio, os participantes terão apoio nas disciplinas curriculares, por meio de videoaulas e outras estratégias de aprendizagem disponibilizadas em uma plataforma digital completa e com acompanhamento direto de educadores experientes.



Além do suporte acadêmico, os jovens terão à sua disposição o acompanhamento tutorial com profissionais especializados, acesso a atividades culturais, apoio específico voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), palestras motivacionais, educacionais e de orientação de carreira.



A plataforma de ensino a distância da Escola Sesc também está adaptada para permitir o acesso fácil por meio de smartphones e os métodos de aprendizagem já consideram a dificuldade de acesso à internet que a maioria dos estudantes da rede pública tem relatado nesse período que estão sem as aulas presenciais. Novas parcerias e alternativas serão elaboradas para que a tecnologia seja uma aliada e não uma barreira para o funcionamento do programa.