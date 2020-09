Inscrições para Cils, Eja, escolas de música e técnicas terminam hoje

E EuEstudante

Os interessados em estudar na Escola de Música de Brasília (EMB) e na Educação Profissional das escolas técnicas têm até esta quinta-feira (17/9) para realizar a inscrição. Estão sendo ofertadas 460 vagas na EMB, as entrevistas e provas serão on-line, a Educação Profissional está com diversos cursos técnicos abertos em diferentes Regiões Administrativas. No próximo domingo (20/9) se encerram as inscrições para os Centros Interescolares de Línguas (CILs) e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação.

Na Escola de Música, são 460 oportunidades para diversas áreas, como processos fonográficos, documentação musical e canto. Há também vagas para aula de instrumentos, alguns deles são bateria, flauta, guitarra, violão, violino e violoncelo, entre tantos outros. Os candidatos poderão realizar as provas e entrevista sem precisar sair de casa.

Interessados em cursos técnicos como administração, informática, logística, entre outros, podem se inscrever nas Escolas Técnicas de Ceilândia, Planaltina e Brasília (ETB-Taguatinga). É possível realizar inscrição também no Centro de Ensino Profissional Articulado do Guará, no Centro de Educação Jovens e Adultos e Educação Profissional de Brasília (CEJAEP) e no Centro Educacional 2 do Cruzeiro (CED 02).

Podem matricular-se nos CILs estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, ensino Médio ou 2º e 3º segmentos da EJA, são vagas para as aulas de inglês, francês, japonês e espanhol. Cada aluno pode optar por se inscrever em até quatro unidades, mas apenas no turno contrário às aulas regulares.

Para a EJA há vagas em todas as 14 regionais de ensino do DF. Estudantes com mais de 15 anos, que não finalizaram a educação básica, podem concorrer a uma vaga para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, para o ensino médio ou para o ensino técnico.





