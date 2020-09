Painel Educacional do Inep facilita acesso aos resultados do Saeb

E EuEstudante

Resultados do Saeb podem ser acessados no Painel Educacional - (crédito: Isabela Oliveira)

Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foram divulgados na última terça-feira (15) durante coletivo de imprensa na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. Por meio da plataforma Painel Educacional, usuários podem acessar os dados das provas de 2019 e informações sobre a educação brasileira, trajetória, o contexto e aprendizagem das redes de ensino municipais e estaduais. O propósito da ferramenta é facilitar o acesso aos dados da educação básica, para fornecer aos gestores estaduais e municipais informações importantes para elaboração de políticas públicas.



Além dos resultados dos exames de língua portuguesa e matemática do Saeb, também foram disponibilizados dados do Censo Escolar de todas as séries do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e médio. O painel apresenta informações detalhados de desempenho por nível da escala. Outra função é a série histórica, que disponibiliza as médias e resultados por nível de proficiência das redes estaduais e municipais desde 2013. Por fim, o painel traz indicadores calculados a partir dos dados coletados por meio dos questionários e do Censo Escolar.



Os resultados das provas também podem ser consultados por meio de planilha e pelo novo Sistema Saeb. Contudo, o Painel Educacional combina, em uma mesma plataforma, dados do Saeb e do Censo Escolar, além de permitir a comparação dos resultados das quatro últimas edições da avaliação.



A plataforma do Inep conta com dois sistemas: o Painel Educacional Estadual, que revela o cenário das unidades da federação, e o Painel Educacional Municipal, que mostra a realidade dos municípios. No site, é possível consultar dados sobre:



1) Trajetória: matrículas, média de estudantes por turma, estudantes incluídos, matrículas em tempo integral, taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de abandono e taxa de distorção idade-série;



2) Contexto: Indicador de Nível Socioeconômico (somente a partir de outubro), Indicador de Complexidade da Gestão Escolar, Indicador de Esforço Docente, Indicador de Adequação da Formação Docente, Indicador de Regularidade Docente e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb);



3) Aprendizagem: participação de estudantes e escolas no Saeb e resultados obtidos nos testes de língua portuguesa e matemática.





Para acessar os dados, confira o site do Painel Educacional.