Alunos do Eja e Cils serão aprovados sem frequência mínima

Em circular enviada às coordenações regionais de ensino nesta terça-feira (23), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) orientou que alunos que frequentaram as aulas ou tiveram acesso às atividades independentemente do número de dias terão a presença no semestre computada. A orientação vale para unidades escolares que ofertam regime semestral, o que engloba a Educação de Jovens e Adultos (Eja) e os Centros Interescolares de Línguas (Cils). A medida é polêmica, pois não leva em consideração critérios para aprovação como assiduidade mínima às aulas.



A circular esclarece que, para a aprovação neste semestre letivo, os alunos necessitam ter frequentado os dias letivos presenciais; ou acessado a plataforma ou outros meios; ou que terem sido atendidos por meio de materiais impressos a partir do dia 13 de julho 2020. Os que se enquadram nesse perfil serão registrados no Diário de Classe como aprovados, independente do número de dias comparecidos ou acessos nas plataformas.



Para os estudantes que não cumprem os requisitos, a circular orienta que serão considerados reprovados. Assim, devem ser lançadas faltas apenas para estudantes que nunca estiveram presentes no modo presencial, acessaram a plataforma ou pegaram o material impresso fornecido. “Recomenda-se o registro da falta (f) a todos(as) esses(as) estudantes que nunca frequentaram as aulas de forma e em hipótese alguma neste semestre”, lê-se em trecho.



As unidades públicas de ensino do Distrito Federal que atuam em regime semestral já se preparavam para fechar o semestre nesta sexta-feira (25/9). Dessa forma, a medida gerou polêmicas entre alunos e professores que, por terem se esforçado em superar as dificuldades do sistema de ensino à distância, sente-se lesados por a medida dar brecha à aprovação de alunos que não se dedicaram.

