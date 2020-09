IFB lança projeto para formação de bandas on-line

E EuEstudante

(crédito: Hugo Leonardo Souza)

Durante a pandemia, várias programações foram adaptadas para o modelo on-line, principalmente nas escolas. Aulas, palestras, eventos acadêmicos ou feiras escolares: tudo migrou para o ambiente virtual. Por isso, o Instituto Federal de Brasília - Câmpus Ceilândia lançou projeto de extensão totalmente remoto voltado para estudantes que gostam de música.





O “Formação de bandas on-line” oferece 80 vagas para alunos de escolas públicas ou particulares do Distrito Federal e quer oferecer aos discentes a possibilidade de criar, tocar e divulgar as próprias músicas. “O objetivo é estimular a prática musical e artística entre os estudantes do ensino médio, promovendo um espaço de ensino e aprendizagem de música em que eles possam ter novas experiências, desenvolver suas habilidades e ter o acompanhamento de professores capacitados durante todo o processo que envolve formar uma banda”, conta o professor Hugo Leonardo Souza, 36 anos, professor de música do IFB - Câmpus Ceilândia.

Outro aspecto positivo do projeto de extensão é o suporte para toda a trajetória musical, desde a definição de um estilo musical até a gravação de uma música. O projeto terá a participação de uma equipe de professores que tocam vários instrumentos, mas também a presença de um estudante do curso técnico em audiovisual integrado ao ensino médio, do Câmpus Recanto das Emas. O aluno será responsável pelos videoclipes e identidade visual das bandas.

A execução será totalmente on-line e terá a duração de 10 meses. Hugo Leonardo conta que a ideia do projeto surgiu no ano passado, quando ele e o professor do Campus Samambaia Gustavo Aguiar pensaram em fazer uma ponte entre os campi e criar um espaço para que os estudantes pudessem aprender música enquanto interagiam com outros colegas. “Queremos unir os estudantes das diversas unidades do IFB com estudantes da rede pública de ensino e das escolas particulares para tocarem juntos, trocarem experiências e conhecimento”, reforça o mestre em educação musical pela Universidade de Brasília. “Mesmo em tempos difíceis é possível fazer arte e encontrar na expressão artística caminhos de superação e transformação da realidade.”





Etapas

A primeira etapa do projeto contará com aulas coletivas para apresentação da proposta e das plataformas oficiais do curso. A ferramenta que será utilizada para criação e edição das músicas será a Bandlab. Segundo o professor Hugo, a plataforma inovadora possibilita uma experiência de criação musical colaborativa. “É uma nova forma de se tocar em uma banda e fazer música coletivamente, e isso faz com que o projeto amplie suas chances de sucesso”, vibra o professor. “Não basta ter uma boa ferramenta, é preciso profissionais que saibam fazer bom uso e aplicá-la de acordo com a realidade do estudante, que é o alvo central do projeto.”

As demais etapas concentram-se em encontros virtuais dos professores com as bandas e no atendimento semanal aos alunos, organizados de acordo com os instrumentos que tocam. Ao final do projeto será realizado um festival, no formato de mostra competitiva, para apresentação dos trabalhos, com premiação para as melhores bandas e canções produzidas durante o projeto.

Alguns dos pré-requisitos para participação são: ter conhecimento musical/instrumental prévio, apresentar documentação completa, ser estudante de qualquer série do ensino médio, enviar vídeo de apresentação e ter até 18 anos no ato de inscrição.

Interessados em participar podem fazer as inscrições até 4 de outubro, por meio de um formulário. Para mais informações, basta acessar o site do IFB, e para conferir o edital do projeto, clique aqui.