Educação em Pauta 3 discute o novo ensino médio do Colégio Mackenzie

(crédito: Luiz Carlos Paiva)

A terceira edição do programa Educação em Pauta vai ao ar amanhã (1º/10), às 19h30, no canal do YouTube do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília Internacional. O tema debatido é a reformulação do ensino médio realizada pela instituição baseando-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A escola vinha se adaptando e, agora, lança um projeto ainda mais inovador.

Estarão presentes na transmissão ao vivo a professora Márcia Braz, superintendente de educação básica e técnica do colégio; o diretor-geral do Mackenzie Brasília, professor Walter Eustáquio Ribeiro; o coordenador do ensino médio no Mackenzie Brasília, Ênio César de Moraes; a orientadora pedagógica Andreza Sampaio e a orientadora educacional, Dóris de Freitas. Quem estiver assistindo a live poderá fazer perguntas e comentários por meio do chat no YouTube, não é necessário fazer inscrições para participar da transmissão e o vídeo completo será divulgado posteriormente.

A conversa irá abordar as mudanças autorizadas pelo governo federal para o novo ensino médio e explicará as modificações ocorridas na matriz curricular da escola. Serão expostas as propostas pedagógicas da rede e o novo currículo. Serão debatidos ainda outros temas importantes. É importante ressaltar que O Educação em Pauta é uma iniciativa do Mackenzie Brasília para melhorar o contato da escola com os estudantes, pais e responsáveis durante o período de isolamento social.