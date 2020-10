Recifense conquista ouro na Olimpíada Internacional de Matemática

IO Isabela Oliveira*

As Olimpíadas que testam o conhecimento dos alunos, em várias disciplinas, vão além da conquista de medalhas e troféus. Podem levar ao aluno à descoberta do mundo. E para horizontes antes inimagináveis. Que o diga Pedro Cabral, único pernambucano da equipe brasileira este ano. Ele foi contemplado com uma bolsa para estudar na França, além de ganhar a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO).

O estudante de 18 anos se prepara para a IMO desde 2016, quando obteve a primeira classificação na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Com o bom resultado que Pedro conquistou no 9º ano, ele pôde participar de treinamentos da Sociedade Brasileira de Matemática, além de outras olimpíadas internacionais. Em 2018, participou pela primeira vez da IMO e conta que sempre quis chegar no topo. “Eu sonhava há bastante tempo com essa medalha de ouro desde a primeira vez que eu participei. Eu acreditava que era possível, só que eu sabia que era difícil”, pontua Pedro Cabral.

Pedro Cabral é de Recife (PE) e conquistou a medalha de ouro da equipe (foto: Arquivo pessoal)

Depois de muita preparação na escola em que estudava no Ceará, Pedro foi o único da equipe a conquistar a condecoração de ouro e 11ª medalha desse tipo na história do Brasil. O resultado também foi histórico: o Brasil chegou à 10ª colocação, acumulando outras cinco medalhas de prata.

O que ajudou o Brasil a conquistar o "Top 10", segundo o medalhista, foi o controle emocional. “A prova é sempre muito difícil, e todo mundo estava muito preparado, mas o que eu percebi dos outros anos, participando da olimpíada, é que muitas vezes o pessoal daqui do país ficava nervoso com a prova”, conta o pernambucano. “E este ano, eu senti bem menos isso, acho que pelo fato de todo mundo estar fazendo a prova perto de casa.”

Guilherme Zeus conquistou uma medalha de bronze durante a IMO de 2019 no Reino Unido (foto: Arquivo pessoal)

Um dos competidores que levou uma medalha de prata para casa foi Guilherme Zeus. O estudante de 17 anos guarda o sentimento de missão cumprida e conta que a prova foi divertida. “Dei o meu melhor e o resultado reflete isso”, disse. A possibilidade de uma olimpíada internacional surgiu para Guilherme após ganhar uma medalha de ouro na OBM em 2018. No ano passado, ele participou da IMO no Reino Unido e conquistou uma condecoração de bronze, após o desempenho no evento.

O principal aprendizado por ter participado da Olimpíada Internacional de Matemática para Guilherme é sobre “perder o medo e não se desesperar quando encara problemas difíceis.” Já para Pedro Cabral, o principal aprendizado vai muito além da conquista de uma medalha de ouro. “Eu sou uma pessoa completamente diferente por ter participado disso. Tanto na minha forma de pensar quanto com o que eu aprendi", ressalta o medalhista, natural do Recife (PE).



Histórico olímpico



Os professores Carlos Gustavo Moreira, pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), e Matheus Secco da Academia de Ciências Tcheca ficaram responsáveis por liderar a equipe brasileira. Para chegar à competição internacional, é necessário estar no ensino médio, ser um medalhista olímpico e participar de várias provas de seleção. A preparação para a IMO começa na Semana Olímpica, evento organizado pelo IMPA que premia os vitoriosos da Olimpíada Brasileira de Matemática. Durante essa semana, os estudantes participam de reuniões de treinamento, mas também recebem preparação dos colégios onde estudam.

Professor Carlos Gustavo Moreira é pesquisador do IMPA e ex-medalhista da Olimpíada Internacional de Matemática (foto: Arquivo pessoal)

Carlos Gustavo, 44 anos, afirma que o resultado histórico do Brasil mostra a consolidação e o nível do programa brasileiro de olimpíadas de matemática. “A gente tem um programa de formação dos alunos que é bastante sólido e reflete essa tradição de mais de 40 anos da OBM”, explica o coordenador-geral da comissão de olimpíadas e pesquisador do IMPA. “Fico muito orgulhoso do nível que a gente alcançou.”

Brasil cada vez mais perto



Segundo o professor Carlos, a conquista da 11ª medalha de ouro mostra “que os jovens brassileiros têm tanto talento quanto estudantes de qualquer lugar do mundo desde que preparados e estimulados". Ele espera que o resultado da olimpíada sirva para incentivar uma maior valorização da educação, principalmente no fornecimento de uma base sólida para garantir um ensino melhor aos estudantes de todo o Brasil. “Um trabalho de formação bem formulado e executado de maneira coerente pode dar resultados”, ressalta o ex-medalhista de ouro da IMO.

Pedro Cabral também acredita que essa classificação do Brasil traz uma mensagem de que os brasileiros conseguem bons desempenhos nessas competições. A principal recompensa não diz respeito a medalhas e pontuações, mas um incentivo para melhorar cada vez mais. “Agora que a gente ficou em uma posição alta, eu acho que é até um estímulo muito maior para a gente mirar mais alto", completa.

O estudante Guilherme Zeus acha que o Brasil pode estar cada vez mais perto do topo do ranking internacional, algo que é desacreditado por muitos. “Em especial, essa edição mostrou que os seis integrantes que o Brasil manda todo ano têm condição de mandar muito bem”, disse o morador de Maricá, no Rio de Janeiro.

A equipe também contou com os estudantes Francisco Moreira e Gabriel Ribeiro, de Fortaleza (CE), Bernardo Peruzzo, de Canoas (RS), e Pablo Andrade, de Teresina (PI). Eles conquistaram outras quatro medalhas de prata e, juntos, acumularam 165 pontos, classificação que também representa um marco para o Brasil.

Sediada pela primeira vez na Romênia em 1959, a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) ocorre anualmente e é destinada a alunos do ensino médio. O Brasil participa da competição desde 1981, com seis estudantes na equipe. As provas que iriam ocorrer este ano em São Petersburgo, na Rússia, acabaram sendo adaptadas, devido à pandemia. Elas foram feitas em centros de aplicação de cada país, selecionados pelo conselho consultivo da IMO.

No Brasil, as provas foram feitas presencialmente no período de 21 e 22 de setembro no Instituto de Matemática Pura e Aplicada e na Universidade Federal do Ceará. A equipe brasileira chegou ao top 10 da olimpíada internacional que contou com 105 nações, ficando à frente de alguns países como Japão, França e Alemanha. Os resultados foram divulgados no último domingo (27/9).



O formato da IMO é parecido com a tradicional Olimpíada Brasileira de Matemática. A aplicação das provas é feita em dois dias, com três problemas a serem resolvidos em cada, além da duração de quatro horas e meia de exame.

