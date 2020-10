Gestores têm até 30/10 para conferir informações do Censo Escolar

E EuEstudante

(crédito: Tra Nguyen/Unsplash )

Os dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2020 foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (1º). Os dados de 2020 e os resultados finais dos anos anteriores podem ser conferidos na plataforma on-line do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os responsáveis pelas instituições devem revisar, complementar e, caso seja necessário, alterar os dados sobre a instituição de ensino. Isso deve ser feito até 30 deste mês no site Educacenso.



Após 30 de outubro não será mais possível modificar as informações fornecidas ou acrescentar novas. Alguns relatórios poderão ser visualizados somente ao selecionar uma escola no sistema. São relações de alunos vinculados a turmas de atividades complementares, de atendimento educacional especializado e de curso de formação inicial e continuada concomitante. Matrículas essas não serão consideradas nas estatísticas oficiais e para o repasse de recursos, caso não seja informado o vínculo do aluno na escolarização.



O Censo é a principal via de coleta de informações sobre o ensino básico. É realizado pelo Inep em parceria com as secretarias municipais e estaduais de educação e conta com a participação de escolas particulares e públicas. A pesquisa abrange o ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional. O censo serve como base para a destinação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A previsão é de que o resultado final seja divulgado em dezembro.