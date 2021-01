Instituto Global Attitude abre inscrição para seleção de monitores

E EuEstudante

(crédito: Mat Reding/Unsplash)

O Instituto Global Attitude, organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), está com as inscrições abertas para o programa de monitores do Modelo de Simulação da Organização das Nações Unidas para Ensino Médio (MONUEM-ERESP). Os estudantes selecionados lecionarão aulas relacionadas às simulações da ONU.

As inscrições são para o primeiro semestre de 2021 e podem ser feitas até 31 de janeiro. Para participar, o aluno deve acessar a página de inscrição e enviar e-mail para gustavo@globalattitude.org.br, com o assunto: "Monitor(a) Voluntário". para o primeiro semestre de 2021.

É necessário redigir no corpo do e-mail um parágrafo com a motivação para participar do projeto e incluir um currículo como documento anexo. Ter experiência prévia com simulações é fundamental para tornar o processo de aprendizado mais eficiente.

Perfil desejado dos estudantes

O Instituto Global Attitude procura estudantes universitários de qualquer lugar do Brasil e que cursem relações internacionais, administração pública, economia, direito ou áreas correlatas, a partir do 2º ano. É desejável ter familiaridade com os modelos de Nações Unidas.



Programa visa estimular o interesse dos estudantes quanto à agenda internacional



O Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo (ERESP) desenvolveu o Projeto MONUEM-ERESP com o objetivo de transmitir o conceito de Modelo de Nações Unidas para as escolas da rede pública municipal do estado.

Além de estimular a reflexão sobre temas da agenda internacional, o programa também visa aproximar os estudantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais, técnicas de negociação e resolução de conflitos.

Os monitores atuam sob supervisão da equipe do Instituto Global Attitude e são responsáveis por preparar e lecionar aulas semanais sobre o sistema internacional, o funcionamento da ONU e outros assuntos relacionados.

A experiência serve aos monitores para somarem horas de atividades complementares demandadas pelas universidades. As aulas serão em modelo híbrido (presencial e on-line) ou totalmente a distância a depender da situação da pandemia.

Os monitores são acompanhados por uma coordenadora acadêmica e uma professora especialista em relações internacionais, que auxiliam, respectivamente, na programação de cada uma das tarefas e na didática em sala de aula.