Divulgado resultado das inscrições de alunos para o ano letivo de 2021

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) disponibilizou os resultados das inscrições para os novos estudantes da rede pública de ensino do DF. Ao todo, foram 31.092 inscrições na educação regular e todas foram contempladas. Também podem ser consultados os resultados para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a educação profissional.

Para fazer a consulta, acesse um dos links abaixo:

A confirmação das matrículas para o ano letivo de 2021 será realizada em duas etapas, uma on-line e outra presencial. Na primeira, que é virtual, os pais e responsáveis deverão enviar a documentação digitalizada, de 2 a 9 de fevereiro. Na segunda etapa, é preciso entregar a documentação física, com apresentação do original e cópia, conforme o cronograma que será disponibilizado pela escola do estudante.

Vale lembrar que o resultado da educação profissional para diversas escolas do DF também está disponível, mas, para esse segmento, os prazos de matrícula, bem como os documentos que devem ser entregues, estão descritos nos editais das seleções.



O resultado do remanejamento escolar dos estudantes que solicitaram deverá ser consultado desta sexta-feira (22/1) até 31 de janeiro. Neste período, o responsável deverá entrar em contato por e-mail ou telefone com a unidade escolar em que o estudante esteve matriculado no ano letivo de 2020.



*Com informações da Agência Brasília