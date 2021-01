Samsung e Google oferecem treinamento gratuito para professores

E EuEstudante

O projeto conta com três módulos: "lendo o mundo", "interagindo e criando" e "sistematizando a aprendizagem e refletindo" - (crédito: Samsung/ Divulgação )

A Samsung lançou uma plataforma on-line e gratuita com dicas de técnicas inovadoras para profissionais da educação que seguirão lecionando a distância em 2021. O projeto, chamado de Especializa+, é uma parceria entre a multinacional sul-coreana, o Google For Education e a rede de programas de educação Amplifica e conta com curso que fornece certificado.



A parceria busca sugerir novos conceitos para a sala de aula virtual com ferramentas e recursos tecnológicos inovadores. A ferramenta está à disposição de professores. Para ter acesso, é preciso se inscrever gratuitamente no site.

O Especializa+ conta com um treinamento de três módulos para professores. As videoaulas são guiadas pelas educadoras e idealizadoras do projeto Carla Arena e Samara Brito.

A ideia é levar aos docentes novos olhares sobre práticas pedagógicas. Após o término dos módulos (“lendo o mundo”, “interagindo e criando” e “sistematizando a aprendizagem e refletindo”), é oferecido um certificado exclusivo.

A declaração é gratuita e é obtida depois da realização de uma avaliação simples sobre os conteúdos ensinados nas videoaulas, para validar o entendimento do que foi apresentado. O programa ficará disponível até o fim de 2021.

De acordo com a diretora da área de notebooks da Samsung Brasil, Sandra Shen, o Especializa+ ajuda o educador com alternativas na sala de aula. “Ajuda a colocar em prática uma rotina de ensino muito mais digital, rápida e imersiva, trazendo um novo olhar sobre como integrar as ferramentas tecnológicas em suas práticas pedagógicas.”