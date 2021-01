Volta às aulas: ABNT promove live para discutir protocolo de segurança

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A/Press )

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) promove, nesta quinta-feira (28/01), às 16h, uma live para discutir o protocolo de retomada segura às atividades escolares em 2021. A transmissão será ao vivo no canal da ABNT no YouTube. As inscrições devem ser feitas pelo site.

O bate-papo sobre o retorno seguro do ano letivo será baseado na Prática Recomendada (ABNT PR 1004-3), protocolo proposto pela associação que estabelece as medidas necessárias para minimizar a contaminação e auxiliar a comunidade escolar.

Instituições de ensino que aderirem às orientações e ações propostas poderão solicitar Selo de Confiança emitido pela certificação da ABNT e atestar o quanto se preparam para o retorno presencial.

Dentre as medidas, estão instruções para a preparação do aluno em casa, transporte, recepção no colégio, modos eficazes de higienização e medidas de comunicação e gestão necessárias.

A transmissão é uma oportunidade para que pais e instituições de ensino possam debater as diretrizes de preparação e encontrar as principais adaptações.



Sobre a ABNT



A Associação Brasileira de Normas Técnicas foi criada em 28 de setembro de 1940. É o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira, e atua na elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas a diversos setores.