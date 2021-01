Estão abertas as inscrições para bolsas dos colégios Elite no DF

E EuEstudante

Os horários das avaliações serão informados no ato da inscrição - (crédito: Prefeitura Cuiabá - Divulgação)

Serão realizadas neste sábado (30/1) as provas para seleção de alunos bolsistas nos colégios da Rede Elite do Distrito. Interessados em conseguir uma bolsa devem se inscrever para o teste pelo site, pelo telefone (0800-031-0306) ou presencialmente nas unidades do colégio em Gama, Guará e Ceilândia. O Bolsão 2021 contempla todas as séries, e os descontos variam de 5% a 90%.

Os estudantes poderão fazer as provas de maneira on-line ou presencial. Os que optarem por realizar o teste da forma tradicional deverão utilizar máscara e seguir as medidas de prevenção ao coronavírus.

Os estudantes do ensino médio e do fundamental 2 (6º ao 9º ano) realizarão um exame com 13 questões de matemática e 12 de português. No fundamental 1, as crianças do 3º ao 5º ano farão uma prova diagnóstica, com oito questões de matemática e oito de português.

Para os pequenos que ingressarão no 1º ou no 2º ano do fundamental 1 e na educação infantil, os responsáveis farão agendamento a fim de conhecerem a estrutura e a metodologia da escola e também participarão de uma entrevista.