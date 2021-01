Premiação coroa projetos desenvolvidos por professores em 2020

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/Prêmio Professor Transformador)

As inscrições para o Prêmio Professor Transformador, que reconhece projetos de educação transformadora desenvolvidos por educadores de todo o Brasil, estão abertas até 1° de março e podem ser feitas, de forma gratuita, no site do Instituto Significare, que faz o evento em parceria com a Base2edu e Bett Educar.

A premiação é dividida em três categorias e gratificará projetos do ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2, e médio. Cada grupo contará com três finalistas que poderão expor seus projetos na edição de 2021 da Feira Bett Educar, maior evento de educação da América Latina.

Os vencedores das categorias serão convidados especiais do evento e receberão troféu e prêmios em dinheiro no valor de R$ 7 mil. Os segundos e terceiros colocados têm direito a prêmios no valor de R$ 2,5 mil.

Além de participar da feira, os primeiros colocados em cada categoria ganharão um treinamento completo em meditação Mindfulness, ministrado pela Mindkids, certificada pelo Mindfulness Training Institute da Inglaterra.

Para a fase classificatória, 350 projetos serão selecionados para fazer parte do banco de práticas do Instituto Significare, espaço com acesso gratuito para educadores de todo o País, que podem consultar informações em formato de vídeo, artigos e outros materiais sobre práticas educacionais transformadoras

Aos 350 educadores que chegarem à etapa classificatória da premiação, também será concedido o Certificado Professor Transformador 2021 e o Selo Digital Professor Transformador, além da possibilidade de indicar alguma liderança de sua escola para receber o Certificado Liderança Transformadora.

O regulamento completo está disponível no portal do prêmio. O docente pode inscrever mais de um projeto de sua autoria, aplicado em escola pública ou particular, com conclusão em 2021 ou em anos anteriores.



Para inscrever iniciativa, professor precisa expor a justifica da ideia



No ato da inscrição de um projeto, o educador precisa informar quais as justificativas para a criação do plano em ambiente escolar.

Deve ser respondido porque desenvolveu a proposta, o que ela traz de inovação educacional, quem se beneficia com o resultado e quais competências e habilidades foram desenvolvidas, com referência na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os projetos inscritos serão avaliados em quatro fases antes de serem selecionados. São elas: análise de educação, análise de pedagogia, seleção por áreas de conhecimento e classificação final.

Os critérios de avaliação incluem qualidade do relato, impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento, intencionalidade, interdisciplinaridade, interrelacionamentos e inclusão.



Cronograma do evento iniciou em 2020 e vai até maio deste ano



Antes do início das inscrições, em julho passado, houve o lançamento da premiação no evento oficial Bett Educar 2020. As inscrições iniciaram também em julho e estão abertas até 1° de março.

O prazo para seleção das iniciativas vai do dia do encerramento das inscrições até 30 de março. A divulgação dos três finalistas de cada categoria está marcada para 30 de abril. O encontro Bett Educar 2021, em que os projetos serão premiados, ocorre em maio.