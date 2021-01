Justiça suspende volta às aulas presenciais no estado de São Paulo

E EuEstudante

O decreto do governador de São Paulo, autorizava as atividades escolares presenciais mesmo nas fases mais rígidas da quarentena - (crédito: Ana Rayssa/CB)

As atividades presenciais nas escolas de São Paulo voltariam a partir de segunda-feira (1º/2), entretanto a juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública, suspendeu o decreto do governador João Dória (PSDB) que permitia aulas presenciais mesmo nas fases mais restritivas de isolamento.

A suspensão vale para as escolas das redes pública e particular. O governo do estado declarou que recorreria da decisão realizada em caráter liminar. Na rede particular, a reabertura dos colégios estava autorizada a partir de 1º de fevereiro, nas escolas estaduais, o retorno estava marcado para 8 do mesmo mês. Nas instituições de ensino municipais, a previsão de volta era 15 de fevereiro.

A juíza justificou a decisão dizendo que suspender a volta presencial é proteger o direito à vida, visto que os locais têm alta taxa de transmissão e os profissionais da educação e alunos ainda não foram vacinados.