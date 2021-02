Estudantes têm até esta quarta (3) para concorrer a vagas nos CILs

E EuEstudante

Ao todo, o Distrito Federal conta com 17 centros de línguas que atendem cerca de 48 mil alunos - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

As inscrições para estudar nos Centros Interescolares de Línguas (CILs) no primeiro semestre de 2021 se encerram na quarta-feira (3/2). Estudantes da rede pública que têm interesse em estudar inglês, francês, japonês ou espanhol precisam fazer um cadastro no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Ao todo, 17 centros estão distribuídos pelo Distrito Federal. Cada estudante poderá se inscrever em até quatro opções de CIL e de língua estrangeira, conforme a oferta disponibilizada.

Podem se cadastrar alunos matriculados em escolas da rede pública que cursarão em 2021 o ensino fundamental (a partir do 6º ano), o ensino médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do segundo e terceiro segmentos. O estudante deve escolher o curso e a turma no turno contrário ao da matrícula na unidade escolar de origem.

A expectativa é de que a lista com os selecionados seja divulgada em 12 de fevereiro, para a primeira chamada, e no dia 25 do mesmo mês, para a 2ª. O sorteio é feito eletronicamente e a consulta ao resultado é de responsabilidade do candidato. O período e as orientações para a confirmação de matrículas ainda não foram divulgadas.

Há também inscrições abertas para vagas remanescentes destinadas à comunidade em geral. A seleção será entre 4 e 8 de março no site da SEEDF. Para esses candidatos, o sorteio também é eletrônico.

Os CILs estão em Asa Norte, Asa Sul, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e 2, Samambaia Norte, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.