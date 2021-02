Sesi Sobradinho abre vagas remanescentes para o novo ensino médio

E EuEstudante

(crédito: Sistema Fibra / Reprodução)

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) está com inscrições abertas para vagas remanescentes da 1ª e da 2ª séries do novo ensino médio na unidade de Sobradinho (DF). Ao todo, são 33 oportunidades gratuitas para o ano letivo de 2021.

O edital é voltado para pessoas de baixa renda. Dependentes de trabalhadores da indústria têm prioridade na matrícula, mas a comunidade em geral também pode concorrer. A classificação dos candidatos será em ordem decrescente de acordo com o desempenho escolar.



O Sesi-DF fornecerá aos estudantes isenções da taxa de matrícula e de todas as mensalidades, além dos livros didáticos. No entanto, não serão fornecidos uniforme escolar, materiais de uso individual e outros itens descritos no edital (acesse). Para 2021, os interessados podem escolher entre matemática e suas tecnologias ou ciências da natureza e suas tecnologias como trilha formativa de foco.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sesi-DF. Confira o calendário:

Inscrição: até a próxima quarta-feira (10/2)



Análise documental pelas escolas do Sesi-DF: 11 de fevereiro



Divulgação dos aprovados: 12 de fevereiro



Matrícula: 18 a 19 de fevereiro

No caso dos candidatos para a 1ª série, é preciso ter cursado o 9º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2020 e ter no mínimo 15 anos completos até 31 de março de 2021 ou no máximo 16 anos no ato da matrícula. Para a 2ª série do novo ensino médio, é necessário ter concluído a 1ª série em 2020, ter 16 anos completos até 31 de março de 2021 e no máximo 17 anos.

Confira a documentação necessária e que deve ser anexada ao formulário de inscrição:



Quem for disputar vaga para a 1ª série precisa enviar boletins de notas de 6º, 7º e 8º anos ou o histórico escolar do ensino fundamental 2, assinados e carimbados pelo centro de ensino no qual o aluno estudou;

Para a 2ª série, são requisitados boletins de notas da 1ª série do ensino médio ou o histórico escolar, assinados e carimbados pelo centro de ensino no qual o aluno estudou;

Declaração de baixa renda em que o responsável deverá redigir uma declaração manifestando se enquadrar em situação de baixa renda ou apresentar documento que comprove ser beneficiário do Cadastro Único para programas sociais do governo federal;

No caso de trabalhadores da indústria, cópia da carteira de trabalho na página que comprove vínculo com a indústria, devendo ser identificado o CNPJ da empresa contratante.



Para tirar dúvidas, é possível entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.