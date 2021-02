Mais de 1,6 milhão de participantes estão inscritos no Encceja

E EuEstudante

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 tem 1.630.046 participantes confirmados, dos quais 301.438 buscam a certificação do ensino fundamental e 1.328.608 querem obter certificado de conclusão do ensino médio.

As provas ocorrerão em 25 de abril em todos os estados e no Distrito Federal. As áreas mais procuradas pelos inscritos para obter a certificação no ensino fundamental, dentre as quatro oferecidas pelo Encceja, foram as de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação, somando 267.314 pedidos. Em seguida, aparece matemática, com 266.155 solicitações.

No caso dos interessados na certificação do ensino médio, a prova de matemática e suas tecnologias foi a mais procurada, com 1.180.500 inscritos. Em seguida, aparece a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, com 1.065.461 pedidos.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) requer proficiência mínima de 100 pontos nas provas de múltipla escolha e de cinco pontos na redação.

Para os inscritos que solicitaram o atendimento especializado ou tratamento pelo nome social no exame, o resultado está disponível desde segunda-feira (1º/2) no sistema do Inep, por meio deste link. Em casos de negativa da solicitação, o participante pode solicitar recurso até a próxima sexta-feira (5/2), pelo sistema do exame.

O Encceja é voltado para jovens e adultos que não conseguiram obter a certificação na idade apropriada e que buscam o diploma do ensino fundamental e médio. A idade mínima para inscrever-se é de 15 anos completos até o dia da prova referente ao ensino fundamental, e de 18 anos, para a certificação do ensino médio.

O período de inscrições para o Encceja 2020 ficou aberto de 11 a 25 de janeiro de 2021 e foram feitas pelo sistema do exame. Nesta edição, pela primeira vez, o estudante que não realizou as provas para as quais se inscreveu no ano de 2019 teve de justificar a ausência para que pudesse se inscrever na edição de 2020.