Secretaria de Educação prorroga prazo para confirmação de matrículas

EE Eu Estudante

(crédito: Colégio Arvense/Divulgação)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) prolongou o prazo para confirmação das matrículas. Os alunos agora têm até próxima quinta-feira (11), para acessar o site da secretaria e enviar os documentos necessários para assegurar a vaga na escola para a qual se inscreveu.

As inscrições são necessárias para os 31.092 novos alunos que vão entrar na rede pública no ano letivo de 2021 e também para os estudantes antigos que pediram para mudar de escola. Além dos inscritos no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A SEEDF aumentou o prazo porque o número de inscritos que confirmaram a matrícula foi abaixo do esperado. Dos mais de dois mil inscritos do EJA, só 117 confirmaram. Das matrículas regulares, só 7.732 confirmaram.

Os outros novos estudantes precisam fazer a confirmação para garantir a vaga. Já para os alunos que não mudaram de escola a matrícula é renovada automaticamente.

Os pais e responsáveis que tenham dificuldades ou não tenham acesso à internet podem procurar a escola, por telefone ou e-mail, e fazer o agendamento para a efetivação da matrícula

Este ano marca a primeira vez na história que a confirmação das inscrições é feita completamente on-line. No entanto, após o início das aulas, os pais ou responsáveis serão chamados um por vez à escola para levarem os originais dos documentos. A medida visa evitar fraudes.

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também os alunos que pediram para mudar de escola também devem realizar essa etapa com preenchimento e envio das documentações digitalmente.

A plataforma digital está ativa, e, para confirmar a vaga, basta acessar os links e inserir os dados solicitados, sem utilizar acentuação nos campos a serem preenchidos. O envio da documentação digitalizada deve ser nos seguintes formatos: jpeg, jpg, png, bmp, gif e pdf.

Antes de clicar em enviar documentação, os alunos precisam conferir se todos os documentos foram inseridos no sistema. Essa ação somente poderá ser realizada uma vez pelos estudantes.

A primeira etapa do cadastramento ocorre de forma totalmente virtual

A primeira etapa ocorre de 2 a 11 de fevereiro e os pais e responsáveis deverão enviar a documentação digitalizada. Os arquivos precisam ser do tipo jpeg, jpg, png, bmp, gif e pdf.

São necessários documento de identificação Registro Geral (RG), certidão de nascimento ou documento oficial com foto o CPF do estudante. O RG do responsável legal pela matrícula (carteira de identidade ou CNH) e o CPF.

Do estudante são exigidos declaração provisória de matrícula (DEPROV) ou histórico escolar e comprovante de residência ou trabalho.



A matrícula de novos estudantes pode ser feita acessando este link.

A matrícula de alunos do EJA pode ser feita acessando este link.

A matrícula de estudantes que solicitaram remanejamento pode ser feita acessando este link.

A segunda etapa do cadastramento será presencial

Após o início das aulas do ano letivo de 2021, os pais e responsáveis deverão entregar a documentação física, com apresentação do original e cópia, conforme o cronograma que será disponibilizado pela escola do estudante.

Os documentos solicitados serão o cronograma após o início do ano letivo, RG (certidão de nascimento ou documento oficial com foto e CPF do estudante, carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e CPF do responsável legal pela matrícula do estudante, declaração provisória de matrícula (DEPROV) ou histórico escolar, comprovante de residência ou trabalho, duas fotografias 3x4, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, carteira de vacinação e Número de Inscrição Social (NIS).

Se comprovada a entrega de documentação falsa ou adulterada, invalidará a matrícula no ano ou série desejados, sendo a documentação submetida à análise do órgão próprio da SEEDF.