Estudante brasiliense lança o primeiro livro

MS Maria Suzana Santos*

Isabela Zinn, autora do livro O reino da Rosa negra - (crédito: Arquivo pessoal)

A brasiliense Isabela Faria Zinn, 18 anos, lançará o livro de estreia da carreira como escritora em março. O Reino da Rosa Negra, título do livro da estudante, tem pré-venda prevista para começar a ser liberada em 25 de fevereiro, pelo Grupo Editorial Coerência. A escritora busca com a obra fazer o leitor refletir sobre o que priorizamos na procura por poder e pela ganância.

O enredo do livro é sobre Lysander, o príncipe que teve seus direitos roubados desde o nascimento. Confinado no castelo de Livingstone pela própria mãe, a rainha, ele não conhece outra identidade além de servo de Rosaline, a irmã gêmea destinada a assumir o trono no futuro.

Lysander e Rosaline convivem pacificamente durante a infância, até que os interesses de ambos começam a divergir. Com acontecimentos terríveis vindo à tona, Lysander se vê obrigado a amadurecer de uma hora para outra, deixando de lado seus problemas adolescentes para carregar nos ombros algo muito mais sério: o futuro do reino que é seu por direito.

O objetivo da narrativa do livro é indagar no leitor reflexões sobre poder e ambição. Segundo Isabela, a obra mostra como a obsessão por poder e por ganância pode arruinar tudo que uma pessoa é. Além de tentar provar que é impossível escapar do próprio destino mesmo que tentem tirá-lo de você. E que, no momento certo, o crescimento é necessário.



Sobre a autora



Moradora da Asa Sul, Isabela Zinn é estudante do 2º semestre do curso de letras no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). Ela conta que chegou a tentar cursar direito, porém desistiu antes do fim do 1º semestre letivo. “Estava determinada a seguir um curso que realmente combinasse com quem eu sou”, explica. Recentemente, Isabela conseguiu um estágio como redatora na QG digital, uma agência de marketing.

Isabela Zinn relata que a paixão pela literatura vem desde a infância, quando lia as fábulas de Esopo e que, desde então, sempre estava com um livro diferente na mão. Mas, só em 2017, aos 15 anos, que ela descobriu sua vocação, quando escrevia fanfics, ou melhor, histórias alternativas criadas por fãs com personagens e universos de livros, séries ou filmes consagrados.

A estudante diz que suas escolhas, como as opções de graduação ou formas de lazer, estão ligadas à escrita, principalmente na área literária, ela vê na escrita uma certeza de futuro. “Mais do que ler, eu amava escrever. Percebi que também gostaria de tocar as pessoas daquela forma”, disse.

As primeiras histórias de Isabela, as fanfics, foram postadas na internet em duas plataformas, no Wattpad e no Spirit fanfics, mas não teve muito sucesso. “A minha história com mais likes não passou de 50”, conta a jovem escritora. Ela ainda declara que ficou surpresa quando soube que o livro que havia escrito foi aceito com uma nota alta pela Editora Coerência.

Sobre o livro

. (foto: Arquivo pessoal)



A escritora contou que o romance O reino da Rosa negra nasceu de uma das muitas histórias criadas com uma amiga. Elas usaram como inspiração a música Servant of Evil, ou servo do mal em sua tradução literal. A amiga interpretou o protagonista, Lysander, e ela a Rosaline, que é irmã do personagem principal. “O livro não teria sido, nem de longe, o mesmo sem ela, por isso sou eternamente grata”, cita.

Apesar de ter tido a ideia do livro em conjunto com a amiga durante uma ligação das duas, a autoria da obra não é compartilhada. Ela conta que o processo do livro demorou um ano e meio até ser concluído. A autora revela que chegou a abandonar o projeto três vezes.

“Talvez tivesse desistido se não fosse pelas pessoas que me apoiaram e deram força para terminar”, declarou Isabela. A jovem contou principalmente com o apoio da avó, que como forma de incentivo pediu a história do livro como presente de aniversário. Então, eu corri para ter tudo nas mãos no dia 3 de julho”, disse.

A pré-venda será on-line em 25 de fevereiro no site da editora e quando lançado os interessados vão poder ter acesso aos exemplares, inicialmente, também pelo site da editora, disponível neste link. O livro tem 270 páginas e o preço de comercialização é de R$ 40.